Hoekstra op voor drie uur durend klimaatexamen in EU-parlement

Wopke Hoekstra moet zich maandagavond door een drie uur durend verhoor door Europarlementariërs slaan om de nieuwe klimaatman van de Europese Commissie te worden. Hij heeft in Straatsburg nog wel wat twijfels weg te nemen.

Ex-buitenlandminister Hoekstra is voorgedragen door Nederland en commissievoorzitter Ursula von der Leyen om de vertrokken Frans Timmermans op te volgen. Maar Timmermans was een groene sociaaldemocraat, terwijl de gewezen CDA-leider van dezelfde christendemocratische snit is als Von der Leyen. En die christendemocraten doen niet langer mee met de brede middencoalitie waarop de voortvarende Europese aanpak van klimaatverandering steunde, klagen linkse en groene Europarlementariërs. Ze trappen juist op de rem.

Hoekstra moet maandag vanaf 18.30 uur linkse en liberale critici overtuigen dat het klimaat en de Europese samenwerking bij hem heus in goede handen zijn. Vorige week deed hij het parlement al een reeks toezeggingen. Hoekstra stopte al een maand geleden als minister om zich in te lezen en liep Europarlementariër na Europarlementariër af om die voor zich te winnen. Hij is er klaar voor, klinkt het om hem heen.

De aspirant-Eurocommissaris heeft wel de pech dat de verkiezingskoorts in het Europees Parlement oploopt. Ook de middenpartijen verkiezen steeds vaker het duel boven de deal. Het parlement kan de benoeming van Hoekstra officieel niet blokkeren, maar hem of Von der Leyen wel bewegen er vanaf te zien.

Dat is wel onwaarschijnlijk. Het parlement wil de verstandhouding met de commissie niet volstrekt verpesten en de klimaatportefeuille ook niet lang onbeheerd laten. Maar als vriend en vijand Hoekstra door het ijs zien zakken, is een afwijzing door het parlement niet uitgesloten.

Mogelijk laat het parlement het bij een herexamen. Dat zou volgende week kunnen plaatsvinden.