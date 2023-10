Nieuwe coalitie in Den Haag gepresenteerd

Zo’n drie maanden na de val van de coalitie in Den Haag heeft de gemeente een nieuw college. D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK presenteren maandag hun plannen voor de stad. Den Haag krijgt nu het vierde college in vijf jaar tijd.

D66, GroenLinks, PvdA en CDA zaten ook in de vorige coalitie. Hun wethouders blijven aan. Wie de wethouders van DENK en de Partij voor de Dieren worden, wordt maandag ook bekend. De presentatie van het coalitieakkoord is in een bibliotheek aan het Hobbemaplein in de wijk Transvaal.

De VVD stapte op 29 juni uit het vorige college. Dat gebeurde na een onrustige, ingelaste vergadering van de gemeenteraad. Aanleiding voor de breuk was de manier waarop de coalitie zou moeten omgaan met Hart voor Den Haag, de partij van oud-wethouder Richard de Mos. Hij werd in april volledig vrijgesproken van corruptie en wilde daarna terug het college in. VVD, CDA en D66 waren bereid om daar met hem over te praten, maar PvdA en GroenLinks waren er fel tegen. Zowel de VVD als Hart voor Den Haag zit de komende tijd in de oppositie.

Den Haag wordt de derde stad waar DENK deel uitmaakt van een college. De partij bestuurt ook mee in Rotterdam en Schiedam. De Partij voor de Dieren zit al in de coalities van de gemeenten Almere, Groningen, Arnhem, Amersfoort en Heerlen.