Bij Dinteloord is dinsdagmiddag een bootje omgeslagen. Mogelijk is daardoor een persoon omgekomen, twee mensen worden nog vermist, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Het ongeval gebeurde in het water, waar is niet duidelijk, bij de plaats in de gemeente Steenbergen in Noord-Brabant.