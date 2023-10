BBB-gedeputeerde Van den Berg in Flevoland stapt op na kritiek

BBB-gedeputeerde Jurie van den Berg in de provincie Flevoland is opgestapt. Dat heeft een woordvoerder van de griffie in Flevoland gemeld. Van den Berg stond zwaar onder druk. Volgens oppositiepartij Sterk Lokaal Flevoland kende de BBB-gedeputeerde uit Urk de bestuurlijke procedures niet en miste hij dossierkennis.

De woordvoerder van de griffie zegt dat Van den Berg zijn ontslag schriftelijk heeft ingediend. Het is nog niet bekend wie hem als gedeputeerde gaat opvolgen.

Wout Jansen, fractievoorzitter van Sterk Lokaal Flevoland, zegt dat hij commissaris van de Koning Leen Verbeek heeft gevraagd op welke datum Van den Berg zijn ontslag heeft ingediend. “Als hij voor 1 oktober zijn ontslag zou hebben ingediend zou hij recht hebben gehad op zes maanden wachtgeld. Als hij dat na 1 oktober heeft gedaan, mag hij twee jaar wachtgeld ontvangen. Dat is ongeveer 180.000 euro.”

Van den Berg zat al twee weken ziek thuis. Oppositiepartij Sterk Lokaal Flevoland trok vorige week tijdens een vergadering van de Provinciale Staten op het laatste moment een motie van wantrouwen tegen Van den Berg in. Fractievoorzitter Wout Jansen van die partij deed dit nadat hij naar eigen zeggen van BBB-leider Anja Keuter de belofte had gekregen dat de partij met Van den Berg zou gaan praten over een vertrek.

Van den Berg had als gedeputeerde onder meer infrastructuur, kunst & cultuur, milieu en Europa in zijn portefeuille zitten. Sterk Lokaal Flevoland was het vertrouwen in hem kwijt, omdat hij een zwakke indruk zou maken. Zo zou hij tijdens commissievergaderingen met zijn uitspraken voor verwarring zorgen. Omroep Flevoland meldde eerder dat andere fracties in de Staten die mening deelden.

BBB-fractievoorzitter Anja Keuter was niet bereikbaar voor een reactie op het vertrek van de gedeputeerde.