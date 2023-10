Europees Parlement touwtrekt over Hoekstra én zijn superieur

De keuring van kandidaat-Eurocommissaris Wopke Hoekstra door het Europees Parlement is verstrengeld geraakt met die van zijn superieur in de Europese Commissie. Ook die heeft moeite voldoende Europarlementariërs achter zich te krijgen.

De commissie wil de taken van haar vertrokken klimaatman Frans Timmermans verdelen over Hoekstra en de Slowaakse sociaaldemocraat Maros Sefcovic. Hij werd dinsdagochtend, net als Hoekstra maandagavond, ondervraagd door kritische Europarlementariërs. Waar voormalig CDA-leider Hoekstra vooralsnog tevergeefs hengelt naar de steun van links, is Sefcovic nog op zoek naar het vertrouwen van de christendemocraten.

Die “zijn nog niet overtuigd”, zegt hun Duitse klimaatspecialist Peter Liese. Ook de groenen zagen geen glansoptreden. Maar in veel kritiek zit ook een flinke dosis politieke koehandel, zeggen EU-bronnen. Centrumrechts en links zouden hun steun voor andermans partijgenoot uitruilen voor die van de ander voor hun eigen man. De verstandhouding tussen de twee grootste partijen is, zeker over klimaat, afgelopen jaar flink verzuurd.

Het is de bedoeling dat Sefcovic Timmermans’ rol als coördinator van het klimaatbeleid overneemt. Hij zou bijvoorbeeld de samenhang met de Europese industriepolitiek bewaken. Hoekstra moet onder hem werken aan onder meer het stellen van nieuwe klimaattussendoelen en vertegenwoordigt de EU volgende maand op een cruciale klimaattop.