Meerderheid Tweede Kamer voor spreidingswet

De Tweede Kamer steunt dinsdag een amendement van de SP om bij de spreiding van asielzoekers ook rekening te houden met de sociaal-economische situatie van een gemeente. De SP zal daarom voor de spreidingswet stemmen. Daarmee is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de wet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten, bevestigen diverse Kamerleden.

Maar een voor de BBB belangrijk amendement zal waarschijnlijk geen meerderheid krijgen, waardoor de wet hoogstwaarschijnlijk in de Eerste Kamer zal sneuvelen.