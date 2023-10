CIDI wil dat regering onderzoek doet naar oorlogsjaren prins Bernhard

Het CIDI wil dat de regering een onderzoek instelt naar het oorlogsverleden van prins Bernhard. Dat stelt directeur Naomi Mestrum woensdag in reactie op de onthullingen dat prins Bernhard toch lid is geweest van de NSDAP, de partij van Hitler. Een historicus vond zijn pas in het persoonlijke archief van de prins. Het CIDI, een belangrijke stem van de joodse gemeenschap in Nederland, gaat dit verzoek neerleggen bij demissionair premier Mark Rutte.

“We dachten al langer dat Bernhard lid was geweest, nu is er ook bewijs voor”, aldus Mestrum. “Dit is weer een onthulling die een nieuwe zwarte bladzijde toevoegt aan een pijnlijk onderdeel van de recente Nederlandse geschiedenis. Het is duidelijk dat we de prins niet op zijn woord kunnen geloven. Het is nu van groot belang dat we alles boven tafel krijgen.”

Volgens Mestrum is een groot onderzoek van groot belang voor zowel de Oranjes als Nederland zelf. “Als het gaat om de Tweede Wereldoorlog zijn transparantie en educatie essentieel”, stelt ze. “Dat kan alleen maar als de feiten duidelijk zijn. Dit gaat om de geloofwaardigheid van zowel Nederland als het koningshuis.”

De oproep wordt ook gesteund door oud-CIDI-directeur Ronny Naftaniel. “Dit is weer een verschrikkelijke leugen”, stelt hij. “Bernhard vervulde een belangrijke rol in de Nederlandse strijdkrachten, zeker in de laatste jaren van de oorlog. Het is niet de eerste leugen waar hij op wordt betrapt, denk maar aan de Lockheed-affaire. Het is voor de geschiedenisboeken zó belangrijk dat de waarheid goed wordt vastgelegd, ook als deze complex en onaangenaam is.”

De RVD en demissionair premier Mark Rutte stelden woensdag niet op de onthullingen van Bernhard en zijn lidmaatschap van de NSDAP te willen reageren.