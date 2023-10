Privacywaakhond kritisch: registratie sekswerkers werkt averechts

Een plan van de overheid om sekswerkers te laten registreren kan hun positie niet beter, maar juist slechter maken. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder adviseert “het wetsvoorstel niet door te zetten, tenzij het beter wordt onderbouwd”.

Als het aan het kabinet ligt, kunnen gemeenten binnenkort seksbedrijven verplichten om de persoonlijke gegevens van sekswerkers te registreren. Gemeenten kunnen mensenhandel dan beter bestrijden, is de gedachte erachter. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat juist het tegenovergestelde kan gebeuren: sekswerkers gaan ondergronds “uit vrees voor registratie en verlies van privacy”, raken buiten het zicht van instanties en kunnen dan slachtoffer worden “van uitbuiting en andere misstanden, waaronder mensenhandel”.

De vicevoorzitter van de waakhond, Monique Verdier, zegt in een verklaring: “Het kan toch niet zijn dat sekswerkers straks misschien slechter af zijn, nota bene door beleid van de overheid?” Ze zegt dat het plan zijn doel voorbij kan schieten. “Het kabinet moet beter duidelijk maken hoe dit wetsvoorstel sekswerkers gaat helpen. En wat het kabinet gaat doen om averechtse effecten te voorkomen, of in elk geval te beperken.”

Een ander probleem voor de AP is dat elke gemeente straks zelf moet beslissen wat ze willen doen. “In de praktijk kan er verwarring ontstaan, waarbij de ene gemeente wel denkt sekswerkers te mogen registreren, en de andere niet. Het kabinet moet gemeenten meer helderheid bieden”, aldus Verdier.