Honderden DPG-medewerkers legden werk neer tijdens actie

Zo’n drie- tot vierhonderd DPG-medewerkers en freelancers legden donderdagochtend kort het werk neer en verzamelden zich voor het DPG Media-gebouw aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Tijdens de werkonderbreking dronken werknemers en freelancers van onder meer Het Parool, Trouw en de Volkskrant ongeveer een kwartier lang buiten koffie. Ook op andere plekken in het land werd meegedaan met de actie voor 10 procent koopkrachtcompensatie, die de NVJ steunt.

Wais Shirbaz, hoofd arbeidsvoorwaarden bij de NVJ, spreekt van “een hele succesvolle actie”. Ook bij sommige regionale kranten en bij NU.nl in Hoofddorp legden medewerkers korte tijd het werk neer. “Daar zitten ook tijdschriftredacties van DPG. Daarvan hebben er ook een aantal meegedaan”, aldus Shirbaz. “Medewerkers en freelancers staan echt zij aan zij voor het koopkrachtbehoud. Zo massaal is dat nog nooit gebeurd.”

De werknemers en freelancers vragen met de actie opnieuw aandacht voor de 10 procent koopkrachtcompensatie waar ze al meerdere keren om verzocht hebben bij het mediaconcern. Zij vroegen de directie vorige maand per brief om de compensatie. Hierin stelden de medewerkers dat hun beloning sinds het begin van 2022 “geen gelijke pas” heeft gehouden met de financiĆ«le ontwikkelingen.

De directie van DPG Media reageerde “met verbazing” op de brief. CEO Erik Roddenhof schreef niet te willen vooruitlopen op de onderhandelingen voor een collectieve cao die op 12 oktober beginnen. De directie noemde het ingaan op de eis in het licht van “de traditie die we in ons land kennen om met de gehele sector tot een nieuwe cao en daarmee structurele loonsverhoging te komen” in de reactie “onverstandig en onwenselijk”.