Oprichter Roze Kameraden: ik buig niet voor terreur

De oprichter van de Roze Kameraden, de lhbti-supportersvereniging van voetbalclub Feyenoord, gaf donderdag in de rechtbank in Rotterdam aan “nooit te buigen voor terreur”. Paul van Dorst maakte gebruik van zijn spreekrecht in de zaak tegen Max V. “lk geloof heilig in tweede kansen, maar hoeveel kansen moet iemand krijgen?”, vroeg hij zich af.

De 30-jarige V. wordt onder meer verdacht van het bedreigen van Van Dorst, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en diens dochter. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij heftige rellen afgelopen oud en nieuw in ‘s-Gravendeel. Daarbij werd de politie belaagd met onder meer zwaar vuurwerk. “Sommige agenten dachten dat ze het er niet levend van af zouden brengen”, zei de officier van justitie.

Bij de sportschool van Van Dorst is in 2021 brand gesticht en er werden bedreigende en kwetsende leuzen op de muur geklad. Mei vorig jaar werden in Tirana, de hoofdstad van Albaniƫ, waar Feyenoord de (verloren) finale van de Conference League speelde tegen AS Roma, spandoeken omhooggehouden met beledigende en bedreigende teksten aan onder meer het adres van Van Dorst.

“Het gaat om walgelijke teksten waar de onverdraagzaamheid vanaf druipt”, aldus de officier. Eerder dit jaar zijn al zeven Feyenoordhooligans door de politierechter veroordeeld tot honderd uur taakstraf hiervoor.

“Angst, ongeloof en boosheid”, zo nam Van Dorst de rechter mee in zijn emoties. “Ik durfde ’s avonds niet meer alleen over straat. Ik voel me niet meer veilig bij Feyenoord, de club waar ik al sinds mijn dertiende kom.” Deze gevoelens wenst hij niemand toe, “zelfs jou niet”, zei hij tegen V.

V. liet in reactie weten dat hij oprecht zijn excuus wil aanbieden. “Ik begrijp nu veel beter de gevolgen van wat ik heb gedaan. Ik wist dat het heftig was voor meneer Van Dorst, maar het is nog heftiger dan ik had verwacht. Dit raakt me.”

V. heeft een strafblad met flink wat voetbalgerelateerde misdrijven daarop, zoals openlijke geweldpleging. Hij zit sinds begin dit jaar in de cel. “Ik ben in deze periode tot inkeer gekomen”, vertelde hij de rechter. Hij wil zijn leven beteren en met zijn vriendin een gezin stichten. De officier noemde dat “een heel goed idee”, maar eist desondanks wel een celstraf van 48 maanden tegen hem, waarvan acht maanden voorwaardelijk.