NPO geschrokken door man met vuurwapen bij BNNVARA

De Nederlandse publieke omroep (NPO) is “ontzettend geschrokken” door het nieuws dat er vorige maand een man met een vuurwapen het BNNVARA-gebouw is binnengelopen. Dat laat een woordvoerder van de overkoepelende omroeporganisatie desgevraagd weten aan het ANP. BNNVARA bracht het nieuws maandagochtend zelf naar buiten en zei dat de gewapende man had verklaard dat hij presentator Tim Hofman om het leven wilde brengen.

“We zijn ontzettend geschrokken van deze gebeurtenis en wensen iedereen die hierdoor geraakt is heel veel sterkte. Niemand mag slachtoffer worden van bedreigingen en geweld. Journalisten en programmamakers moeten altijd in alle vrijheid hun werk kunnen doen”, aldus de NPO in een reactie. Over eventuele genomen maatregelen naar aanleiding van het incident, doet de NPO geen uitspraken.

BNNVARA onthulde maandag dat er op 6 september in de avond een gewapende man het gebouw binnen was gekomen. Hij verklaarde daar dat hij Hofman om het leven wilde brengen. Een beveiliger schakelde daarop de politie in, waarna de man werd gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat de man, die uit Breda komt, nog vastzit op voorlopige verdenking van voorbereidingshandelingen voor moord, het bezit van een vuurwapen en bedreiging. De eerste zitting in de zaak vindt plaats op 20 december.