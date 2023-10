Harbers: klimaatkennis vertalen in actie om land veilig te houden

“Als we onze Nederlandse delta veilig en leefbaar willen houden, moeten we deze kennis grondig bestuderen en ermee aan de slag gaan, het vertalen in actie”, reageert demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) op de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. Die scenario’s bieden “een blik in de toekomst, maar zijn voor een deel al realiteit”, zei de minister nadat hij het rapport in ontvangst had genomen in De Bilt.

Harbers noemt het “onmisbare kennis voor Nederland”. Hij zei “heel blij” te zijn dat de onderzoekers in hun verschillende scenario’s de gevolgen van klimaatverandering duidelijk koppelen aan de uitstoot van broeikasgassen. Als die uitstoot wereldwijd blijft stijgen, zijn de gevolgen veel groter dan wanneer de uitstoot sterk wordt verminderd.

Volgens Harbers is het “evident” dat alle Nederlanders “de schouders moeten zetten onder verduurzaming van onze levens”. Andere belangrijke vraagstukken die de minister uit het rapport haalt, zijn onder meer: “Wat is nodig om Nederland veilig te houden achter de dijken? Hoe houden we ons land goed bereikbaar, hoe zorgen we voor genoeg drinkwater, ook in droge en hete zomers? Hoe kunnen we bij extreme neerslag water afvoeren, maar het ook bewaren voor droge tijden? Hoe gaan we om met verzilting?” Daarmee is de overheid al volop aan de slag, zei hij.

Harbers benadrukte dat klimaatverandering een bedreiging is “voor miljarden mensen wereldwijd”. Hij zei ook dat de kennis over klimaatverandering een “zeer stevig wetenschappelijk fundament” heeft.