OM eist 9 jaar cel en tbs tegen verdachten Roosendaalse flatmoord

Het Openbaar Ministerie heeft maandag een celstraf van 9 jaar cel en tbs met dwang geëist tegen een man en vrouw wegens het doden van Cyriel Oudenes (34) in Roosendaal. Het slachtoffer werd op 28 april 2022 dood gevonden in zijn flat. De verdachten zijn diens ex Deborah S. (41) en haar nieuwe vriend Junior van O. (28).

Het tweetal kwam op 27 april boodschappen brengen, verklaarde Van O. Bij de voordeur zou hij zijn geslagen door het slachtoffer, waarna ze in een worsteling raakten. Van O. hield Oudenes vervolgens in een wurggreep op de grond, “zodat hij zou bedaren”. Ondertussen hakte S. met verschillende soorten gereedschap in op het slachtoffer. Het DNA van de verdachten werd op meerdere plekken in de woning ontdekt. Onder meer een steeksleutel en handzaag zouden zijn gebruikt.

Het lichaam werd een dag later gevonden in de woning aan de Burgemeester Freijterslaan. Een medewerkster van de woningbouwvereniging trof het slachtoffer vastgebonden aan, naast bebloed gereedschap. In totaal bleek hij 377 verwondingen te hebben. “Hij is heel flink toegetakeld”, zei de voorzitter van de rechtbank in Breda. In zijn lichaam werd ook een hoge dosering drugs gevonden. Vermoedelijk is hij echter gestorven door verwurging of bloedinademing.

“Regelrechte marteling”, aldus de officier van justitie. De dood van Oudenes was volgens haar minder onbedoeld dan Van O. doet lijken. Ze denkt dat ook hij martelingen heeft uitgevoerd en dat er sprake is van doodslag in vereniging.

S. verklaarde dat ze zich niets meer kan herinneren. Zij en Van O. gebruikten destijds veel drugs. Ze noemde haar overleden ex, met wie ze twee kinderen heeft, een ‘monster’. Hij zou agressief zijn geweest en haar hebben mishandeld. Dat verklaarden andere getuigen ook. Desondanks mist ze hem elke dag, zei ze.

De twee verdachten werden op 30 april aangehouden in een huis aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal. Op de sokken van S. zaten nog bloedsporen van Oudenes.

De uitspraak is op 16 november.