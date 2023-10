Aanhoudingen in onderzoek ‘illegale praktijken’ taxi’s Schiphol

In een onderzoek naar onder meer grootschalige belastingfraude en witwassen rondom taxivervoer in de omgeving van luchthaven Schiphol en Amsterdam, zijn maandag drie verdachten opgepakt. Ook zijn tientallen auto’s in beslag genomen, meldt de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), die gezamenlijk onderzoek doet met onder meer de politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee.

Het grootschalige onderzoek startte nadat opvallend veel zogenoemde “onregelmatigheden” waren geconstateerd bij individuele taxichauffeurs in het gebied. “Zij reden allen voor hetzelfde taxibedrijf en de meeste taxi’s stonden op naam van verhuurbedrijven”, schetst de FIOD.

Banken hadden over de bedrijven en hun bestuurders meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Zo werd een groot deel van de miljoenenomzet overgeboekt naar bijvoorbeeld privé- en zakelijke bankrekeningen van betrokkenen en werd contant geld opgenomen zonder dat daar een “bedrijfseconomisch doel” voor leek te zijn, aldus de FIOD.

Het vermoeden is dat de bedrijven expres onjuiste belastingaangiften hebben gedaan, waarmee ruim een miljoen euro aan omzetbelasting is ontdoken. “De ontdoken belastinggelden zijn vervolgens witgewassen. Vermoedelijk is een groot deel van de aan de chauffeurs uitbetaalde verdiensten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden.” De totale omvang van de vermeende fraude moet nog worden berekend.

In het onderzoek, dat wordt geleid door het arrondissementsparket Amsterdam, zijn ook vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam. De verdachten, drie mannen van 29, 31 en 33 uit Amsterdam en Assendelft, worden verhoord.

Ook is er het vermoeden dat er valsheid in geschrift is gepleegd bij het aanvragen van 290.000 euro aan coronasteun. Hier is aangifte van gedaan.