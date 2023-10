Heijnen benadrukt: openbaar vervoer blijft beschikbaar in Zeeland

De bussen in Zeeland blijven rijden, ondanks dat eerder bekend werd dat geen enkel vervoersbedrijf zich heeft gemeld om deze taak vanaf 2025 op zich te nemen. Dat heeft demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) nogmaals benadrukt tijdens het wekelijkse vragenuur.

Momenteel praat de provincie met de busvervoerders over waarom ze niet in Zeeland willen rijden. Volgens Heijnen “onderstreept” dit probleem het belang om naar andere manieren van openbaar vervoer in de provincie te kijken. Zij is ook al langer met Zeeland in gesprek om de bereikbaarheid van 400.000 Zeeuwen, maar ook toeristen en werknemers van buitenaf, te waarborgen.

BBB-leider Caroline van der Plas vroeg zich af of de Zeeuwse situatie voor meerdere provincies geldt. “Dit is de eerste keer dat dit gebeurt, en we moeten natuurlijk wel gaan kijken of dit een voorbode is, dus daar zal ik heel goed op gaan letten”, aldus de staatssecretaris.