Ruim 113.000 mensen haalden boosterprik corona in eerste week

Meer dan 113.000 mensen hebben een nieuwe boosterprik tegen het coronavirus laten zetten. Dat kan sinds vorige week. Mensen van 60 jaar en ouder zijn als eersten aan de beurt en krijgen een uitnodiging.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de vaccinatiegraad na één week 2,1 procent. Het instituut benadrukt dat nog niet alle 60-plussers zijn uitgenodigd, de brieven daarvoor kunnen tot eind november binnenkomen.

Ook mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen zich dit najaar laten inenten. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis en mensen met het syndroom van Down. Bij besmetting lopen zij meer gevaar. Ook zwangere vrouwen en mensen die in de zorg werken, komen in aanmerking voor de oppepprik, net als mensen die zelf geen risico lopen maar een kwetsbaar gezinslid hebben.