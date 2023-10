Amsterdamse raad minuut stil om slachtoffers aanval Hamas

De Amsterdamse gemeenteraad is woensdag bij het begin van de raadsvergadering een minuut stil geweest voor alle slachtoffers die zijn gevallen sinds de aanval van Hamas op Israël afgelopen weekend. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemde voorafgaand aan de minuut stilte de aanval van Hamas “een explosie van gruwelijk geweld”, die inmiddels meer dan 1200 levens heeft geëist.

De gemeente heeft de Israëlische vlag gehesen op het stadhuis “uit solidariteit met de Israëlische bevolking en de Joodse Amsterdammers”. De rest van de week wordt op de Stopera de internationale vredesvlag gehesen, als “steunbetuiging aan alle onschuldige slachtoffers en aan alle Amsterdammers die meeleven of door de situatie in angst en onzekerheid verkeren”, aldus de burgemeester.

“Joodse Amsterdammers maken zich zorgen”, aldus Halsema. “Het idee van Israël, als veilige haven als het hier misgaat, dat is aan het wankelen gebracht en dat raakt veel Joodse Amsterdammers tot in het diepst van hun wezen. En zij vrezen dat door antisemitisme onze stad – al eeuwen hun eerste thuis – vijandiger wordt. Dat de ruimte voor het Joodse leven in Amsterdam beperkt wordt, verder bedreigd raakt. Dat zullen wij niet, nooit accepteren.”

Ook staat Halsema stil bij de “moeilijke, vaak uitzichtloze situatie in de Palestijnse gebieden. Er is in onze stad veel verdriet over de onschuldige slachtoffers die aan Palestijnse zijde vallen, het lijden van de burgerbevolking en er zijn zorgen over wat de toekomst zal brengen, vooral voor de vele kinderen in Gaza.” Donderdagavond komen er op de ambtswoning vertegenwoordigers van de Joodse en islamitische gemeenschap samen voor een dialoog.

De zogeheten veiligheidsdriehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef is waakzaam vanwege de situatie. “We hebben overleg met de NCTV en partners bij het Rijk. We werken samen met de politie en marechaussee om Joodse scholen, organisaties en synagogen te beschermen. We zijn ook alert op de veiligheid van moskeeën en de moslimgemeenschap.”

Ook is er sinds zaterdag een zogeheten draaiboek Vrede actief. “Dit houdt in dat het college, de politie, en de stadsdelen contact onderhouden met diverse netwerken en gemeenschappen”, aldus Halsema. Ze benadrukte dat er ruimte en vrijheid moet zijn voor vreedzame demonstraties. “Haatzaaien, oproepen tot geweld en andere bedreigingen van onze vreedzame en open samenleving zullen wij niet tolereren”, aldus de burgemeester.