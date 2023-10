Rabo: dwingende brieven naar medewerkers en blokkeren brug te ver

Het gaat een brug te ver om “dwingende brieven te sturen naar allerlei niet-inhoudelijk betrokken medewerkers, met absurde eisen en daarop kantoren voor onze klanten en collega’s te sluiten”, reageert Rabobank op klimaatactivisten die woensdag het hoofdkantoor van Rabobank blokkeren.

Enkele honderden aanhangers van Greenpeace en Extinction Rebellion voeren actie bij het kantoor in Utrecht. Ze blokkeren de hoofdingang, omdat ze willen dat de bank stopt met het financieren van industriĆ«le landbouw. Ook vinden ze dat de bank “schade die is aangericht” moet vergoeden.

“Wij geloven niet dat polarisatie ons gezamenlijke einddoel dichterbij brengt”, stelt Rabobank. “Daarbij, onze dienstverlening is voor tal van mensen uit de omgeving van deze kantoren uitermate belangrijk. We zetten ons ervoor in deze volop beschikbaar te houden”, vervolgt de bank.

Rabobank stelt ook dat er “dag in dag uit” gewerkt wordt aan het ondersteunen van klanten bij verduurzaming, ook op het gebied van terugdringen van CO2-uitstoot. “Want ons doel van maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde, in lijn met het Parijs-akkoord, passen we niet alleen op onze eigen organisatie toe, maar ook op onze klanten”, aldus de bank.