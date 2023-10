BBB-fractievoorzitter in Staten Utrecht vertrekt

Anton Verleun, fractievoorzitter van de BBB in de Provinciale Staten van Utrecht, vertrekt. Dat bevestigt Verleun na berichtgeving door RTV Utrecht. Verleun is dierenarts en heeft een nieuwe baan bij een praktijk in de provincie Overijssel.

“Op termijn kan ik mede-eigenaar van een maatschap worden”, zegt Verleun. “Dit aanbod kan ik niet laten lopen. Maar het is wel met pijn in het hart dat ik vertrek.”

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart dit jaar werd de BBB de winnaar in Utrecht. Toch maakt de partij geen deel uit van de coalitie. Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA. “Als wij wel in het college van Gedeputeerde Staten waren gekomen, hadden we een ander soort verantwoordelijkheid gehad”, zegt Verleun. “Dat zou net als andere overwegingen hebben geteld bij het nemen van een besluit over mijn toekomst.”