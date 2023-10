Nederland stuurt verkenningsdrones om oostflank NAVO te bewaken

Nederland stuurt drie verkenningsdrones naar Roemenië om van daaruit de oostflank van de NAVO te helpen bewaken en verdedigen. Dat is nodig nu Rusland oorlog voert in Oekraïne, op de stoep van de NAVO. De zogeheten MQ-9 Reaper moet onder meer helpen voorkomen dat het conflict met Rusland door misverstanden uit de hand loopt, zegt defensieminister Kajsa Ollongren.

De onbewapende Reapers gaan volgend jaar in Roemenië aan de slag, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer. Ze blijven minstens een halfjaar en maximaal een jaar. Het is voor het eerst dat de onbemande vliegtuigen in het buitenland worden ingezet. De piloten blijven op hun basis in Leeuwarden en besturen de toestellen op afstand. Wel gaat er een veertigtal medewerkers naar Roemenië om de Reapers te onderhouden.

De drones gaan met hun camera’s, radar en andere ‘zintuigen’ informatie verzamelen vanuit de lucht. Daarmee krijgt de westerse militaire alliantie een scherper beeld van wat er aan haar oostflank gebeurt. Dat kan cruciaal zijn als er bijvoorbeeld een Russische raket in een NAVO-land terechtkomt en het bondgenootschap snel moet inschatten of het om opzet of een ongeluk gaat. Rusland bestookt de laatste tijd geregeld Oekraïense grensplaatsen en er zijn al meermaals brokstukken in Roemenië beland.

Nederland kan door de operatie ook oefenen met de inzet van de drones in NAVO-verband, schrijft Ollongren. Het bondgenootschap vraagt om bijvoorbeeld iets te observeren, maar het blijft aan Nederland of het dat doet. Dat geldt ook voor de verwerking en het delen van de verzamelde informatie.

Twee van de Reapers die in Roemenië worden gestationeerd zijn in principe steeds inzetbaar. De derde blijft achter de hand of wordt onderhouden.

Nederland bezit vier Reapers. Een blijft in Nederland achter.