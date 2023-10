Belletjes in Statenvergadering Overijssel bij moeilijke woorden

De vergadering van Provinciale Staten in Overijssel is woensdagavond tot drie keer toe onderbroken door mensen op de publieke tribune die met een belletje rinkelden. Ze vroegen de commissaris van de Koning, Andries Heidema, tijdens zijn openingsverhaal om opheldering van enkele woorden die ze niet begrepen. Het bleek te gaan om een ludieke actie, om zo aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en ook voor het voorkomen van ambtelijk taalgebruik.

Eerst klonk op de tribune een belletje toen Heidema het had over “het presidium”. Vanuit het publiek kreeg de commissaris de vraag wat hij hiermee bedoelde. Heidema legde vervolgens uit dat dit het overleg tussen de fractievoorzitters van de politieke partijen betekent. De commissaris van de Koning werd opnieuw onderbroken toen hij het had over “fractieondersteuners” en over “moties vreemd aan de orde van de dag”, waarna hij dat verduidelijkte.

Heidema was vooraf op de hoogte van de actie, de Statenleden niet. Zij keken verrast op door de interrupties vanaf de tribune, iets wat normaal niet is toegestaan. “Ik kan me voorstellen dat u denkt: wat is dit allemaal?”, zei de commissaris tegen de Staten. “Het is ongebruikelijk dat er vragen van de publieke tribune komen en dat de voorzitter daarop ingaat. Maar het zijn wel heel terechte vragen.”

Gedeputeerde Tijs de Bree legde vervolgens uit dat in Overijssel meer dan 100.000 mensen moeite hebben met taal, rekenen en de omgang met een computer. De provincie zet zich hier al enkele jaren voor in en heeft 1,8 miljoen euro uitgetrokken om laaggeletterdheid aan te pakken.

De ‘belletjesactie’ was ook bedoeld om iedereen die bij de provincie werkt op te roepen om ambtelijk taalgebruik zoveel mogelijk te voorkomen. “Dit is een ludieke en enigszins confronterende manier om duidelijk te maken dat wat wij hier zeggen, soms wel heel complex en moeilijk is”, aldus De Bree. “Laten we er dus scherp op zijn dat we simpele woorden gebruiken en duidelijk spreken. Dat maakt het voor iedereen beter volgbaar.”