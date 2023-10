Legervliegtuig met gerepatrieerde Nederlanders uit Israël geland

Op de militaire vliegbasis in Eindhoven is om 22.10 uur een vliegtuig van Defensie geland met daarin de eerste groep gerepatrieerde Nederlanders. Aan boord waren 199 mensen die uit Israël zijn gerepatrieerd. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen, onder wie 28 leerlingen van 4VWO en hun vier docenten uit Rotterdam en Gouda.

Voor de militaire vlucht werd een Airbus A330 ingezet van de Multinational Multirole Tanker Transport (MRTT) Unit, die gestationeerd is op vliegbasis Eindhoven. Het vliegtuig biedt plaats aan 267 passagiers en 45 ton vracht. Het toestel vertrok ruim vier uur eerder van vliegveld Ben-Gurion bij Tel Aviv.

De reden waarom er niet meer passagiers in het vliegtuig zaten, was dat in Tel Aviv niet kon worden getankt, legt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken uit. “We konden niet meer dan deze 199 mensen meenemen vanwege het gewicht”, zei hij.

Nadat het toestel geland was, liepen de passagiers naar de hal, waar ze hun koffers konden ophalen. Onderweg vanaf het vliegtuig zwaaiden ze naar de mensen die binnen op hen wachten en terugzwaaiden vanachter de glazen van de aankomsthal. Veel passagiers oogden vermoeid, maar blij en opgelucht, sommigen konden hun tranen niet bedwingen. De passagiers waren van alle leeftijden, van heel jong tot bejaard. Kinderen in buggy’s, in draagzakken voorop de buik van papa, in de armen van mama, of op een rollend speelgoedkoffertje, verbaasd om zich heen kijkend. Een man met een aangelijnde hond. En oudere man leunend op een wandelstok.

In de aankomsthal werden de passagiers vervolgens met applaus begroet door honderden familieleden, vrienden en kennissen. Mensen gingen op stoelen staan om te kunnen zien waar hun familieleden zich bevonden. Het weerzien was vaak zeer emotioneel.

Donderdag vliegt opnieuw een toestel van Defensie naar Tel Aviv om er een tweede groep Nederlanders op te halen.