Van Zanen vreest spanningen in Den Haag en roept op tot begrip

De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft woensdagavond in de gemeenteraad kort stilgestaan bij de situatie in Israël en de Gazastrook. Hij roept “vanwege mogelijke spanningen in de stad” de inwoners op om begrip voor elkaar te tonen.

Van Zanen woonde eerder op de avond bij het Vredespaleis onder meer een gebed bij. Dat was volgens hem interreligieus en voor alle slachtoffers en nabestaanden van “de vreselijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten”. Ongeacht hun etnische en religieuze achtergrond. In de raadszaal zei hij dat zijn gedachten bij hen zijn en bij “iedereen die in onze internationale stad een bijzondere band voelt met de mensen daar”.

“Ik wil ook nadrukkelijk aandacht vragen voor mogelijke spanningen die binnen onze stad kunnen ontstaan als gevolg van deze recente ontwikkelingen”, aldus de burgemeester. “Ik vraag om begrip voor elkaar, een luisterend oor voor de ander, maar vooral ook een arm om de schouder. Een arm om de schouder voor iedereen die dat nodig heeft in deze moeilijke tijden.” Van Zanen liet ook weten steuninitiatieven in de stad waar mogelijk te faciliteren.

Pastoor Ad van der Helm en rabbijn Awraham Soetendorp waren de initiatiefnemers van het avondgebed. Onder meer het Overleg Joden, Christenen en Moslims, de Raad van Kerken in Nederland, de Haagse Gemeenschap van Kerken en de Stichting Prinsjesdagviering waren aanwezig.