Veel zorgen in Tweede Kamer over blokkade Gazastrook

In de Tweede Kamer leven grote zorgen over de volledige blokkade van de Gazastrook die Israël heeft afgekondigd in de strijd met de radicale Palestijnse groepering Hamas. Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) zei in een debat dat de zorgen aan Israël zijn overgebracht. Dat is niet voor alle partijen afdoende.

Het niet toelaten van voedsel, water en andere basisbehoeften tot Gaza is in strijd met het oorlogsrecht, zei Sjoerd Sjoerdsma (D66). SP’er Peter Kwint vroeg de bewindsvrouw om Israël te vragen de blokkade op te heffen. Ook CDA, GroenLinks, PvdA en Forum voor Democratie uitten hun zorgen.

Het meest uitgesproken was Stephan van Baarle (DENK). Hij ziet veel “onverschilligheid” als het gaat om de blokkade. Volgens hem wordt er met twee maten gemeten en spreekt van een “buitenproportioneel optreden van Israël dat ook veroordeeld moet worden”. De blokkade noemde hij een oorlogsmisdaad.

Israël heeft het recht om zich te verdedigen, vinden alle partijen. Maar daarbij moet wel het humanitair oorlogsrecht worden gehandhaafd. “Respect voor international recht betekent dat de reactie van Israël proportioneel moet zijn”, verklaarde Kati Piri (GroenLinks-PvdA). “Collectief straffen is niet een proportionele reactie.”

De PVV vindt dat Israël alle ruimte moet krijgen om op te treden tegen Hamas. “Van de regering verwacht ik niets anders dan volledige steun voor Israël”, zei Raymond de Roon. SGP’er Roelof Bisschop vindt dat er ook gekeken moet worden naar humanitaire en militaire steun aan Israël.

“Nederland draagt uit dat Israël moet reageren in lijn met het internationaal recht”, zei minister Bruins Slot. Ze zei “echt bezorgd” te zijn over de blokkade. Ze pleit voor een humanitaire corridor met de grens met Egypte. Onder meer DENK en SP vinden dat niet ver genoeg gaan. “Noem een oorlogsmisdaad, een oorlogsmisdaad”, zei Van Baarle.

De bewindsvrouw maakt zich vooral zorgen dat het conflict verder escaleert en dat de Libanese beweging Hezbollah zich in de strijd gaat mengen. Er zijn sinds de aanval van Hamas zaterdag begon al verscheidene raketten uit Libanon op Israël afgevuurd. Ze noemt het “cruciaal” dat niet meer landen of groepen betrokken raken.