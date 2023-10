Jeugddetentie en tbs voor doodsteken Haagse snackbarhouder

Een 15-jarig meisje uit Den Haag is donderdag veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) voor het doodsteken van een 39-jarige snackbareigenaar in Den Haag. Een jaar jeugddetentie is de maximale straf voor haar leeftijd en is gelijk aan de straf die het Openbaar Ministerie had geëist.

De jonge verdachte heeft volgens de rechtbank in Den Haag eind januari samen met een 17-jarige medeverdachte en korte tijd later ook haar 17-jarige broer het slachtoffer en zijn echtgenote belaagd. Daarbij werd het echtpaar geslagen en geschopt en werd de man gestoken in de borst en tweemaal in zijn rug. Hij overleed in het ziekenhuis.

De rechtbank noemt het “niet te bevatten”. De rechtbank wijst ook op een heimelijk opgenomen gesprek tussen de twee meisjes, waarin “met de grootste minachting” werd gesproken over het incident. “Ze hebben geen berouw of inzicht getoond in het leed dat ze hebben veroorzaakt.”

De rechtbank veroordeelde beide 17-jarige verdachten alleen voor openlijk geweld en sprak ze vrij van het medeplegen van doodslag. De rechtbank legt de 17-jarige jongen zes maanden jeugddetentie op en jeugd-tbs, mede voor een andere zaak over vier diefstallen van telefoons. Het 17-jarige meisje gaat tien maanden naar de jeugd-gevangenis en ook zij krijgt een PIJ-maatregel opgelegd, mede voor het neersteken van een ex van haar moeder in september 2022. De maximale jeugddetentie voor 17-jarigen is twee jaar.