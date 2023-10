Tweede Kamer blijft erbij dat glyfosaat moet worden verboden

De Tweede Kamer heeft een laatste poging gedaan het kabinet op te roepen tegen de verlenging van het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat te stemmen. Demissionair landbouwminister Piet Adema legde eerdere oproepen naast zich neer, en is van plan zich te onthouden. Vrijdag stemmen Europese lidstaten hierover, donderdag nam de Tweede Kamer andermaal een motie aan om tegen de verlenging te stemmen.

De motie van D66 werd gesteund door de SP, GroenLinks, PvdA, PVV, Partij voor de Dieren, Volt, DENK, fractie Den Haan.

Glyfosaat is een onkruidverdelger die veel in de landbouw wordt gebruikt en mogelijk ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Zo waarschuwen wetenschappers voor aanwijzingen dat er een verband is tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson. Dit is een progressieve hersenaandoening waarbij bepaalde hersencellen langzaam afsterven, waardoor mensen zich anders gaan gedragen, zich niet meer goed kunnen bewegen en bijvoorbeeld gaan beven.

De indieners van de motie, naast D66 ook GroenLinks-PvdA en PvdD, benadrukten dit keer vooral het risico op deze “vreselijke ziekte die ontwrichtend is voor de mensen die het treft en hun omgeving”. Ze wijzen erop dat bij de toelating van het middel “weliswaar wordt getoetst op neurotoxiteit van de werkzame stof, maar dat het niet specifiek op Parkinson wordt getoetst”.

Adema zei eerder deze week al dat hij van plan is zich te onthouden van stemming in de EU over hernieuwde toelating. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot wil maandag een Kamerbrief van de minister over de stemming in Brussel.

Een motie van BBB die het kabinet oproept om in de EU juist vóór verlenging te stemmen werd verworpen. Toch was er nog flink wat steun voor deze motie van VVD, CDA, FVD, SGP, JA21, Groep Van Haga.

De EU-lidstaten stemmen vrijdag over al dan niet verlengen van het gebruik met tien jaar, zoals de Europese Commissie voorstelt. Duitsland gaat tegenstemmen, meldde Adema dinsdag. België onthoudt zich evenals als Nederland van stemming.