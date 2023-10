Haags universiteitsgebouw hele weekend dicht om veiligheidsrisico

Een gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag blijft ook dit weekend dicht vanwege “een verhoogd veiligheidsrisico”. Het college van bestuur van de universiteit heeft daartoe besloten. Andere gebouwen van de universiteit in Den Haag en Leiden zijn komende dagen tijdens de reguliere openingstijden wel gewoon toegankelijk.

“Wij kunnen ons voorstellen dat de sluiting vragen oproept bij onze medewerkers en studenten. We kunnen helaas niet ingaan op de reden van de tijdelijke sluiting. Het college acht deze maatregel noodzakelijk om de veiligheid van onze academische gemeenschap te kunnen garanderen”, aldus de universiteit. Zondag wordt een nieuw besluit genomen over het gebouw aan de Wijnhaven in het centrum van Den Haag.

Vrijdagochtend maakte de universiteit bekend dat het gebouw heel de dag dicht blijft. De campus in Den Haag houdt zich onder meer bezig met internationaal recht, vrede en veiligheid. Het gebouw is normaal gesproken zeven dagen per week geopend.

Ook twee joodse basisscholen en een joodse middelbare school in Amsterdam bleven vrijdag heel de dag dicht uit angst voor onrust vanwege de oorlog tussen Israƫl en Hamas. AT5 meldt dat Cheider, een van de drie scholen, ook zondag nog de deuren dicht houdt. De andere twee scholen zijn in het weekend altijd al dicht. Volgens de omroep is nog niet besloten of de scholen maandag weer opengaan.