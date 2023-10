Palestijnen zoeken dekking in eeuwenoude kerk in Gaza-stad

In de eeuwenoude Grieks-orthodoxe Sint-Porphyriuskerk in het centrum van Gaza-Stad zoeken meer dan vierhonderd Palestijnen dekking voor de Israëlische bombardementen. Hun situatie is schrijnend, zegt een 37-jarige Palestijnse man uit Gaza die om privacyredenen niet bij naam genoemd wil worden. Sinds april woont hij tijdelijk in Nederland. Nu Israël de toevoer van brandstof, elektriciteit, voedsel en water heeft geblokkeerd, probeert hij op allerlei manieren vanuit Nederland de gevluchte Palestijnen in de kerk te helpen.

“De mensen daar hebben nauwelijks eten, water of elektriciteit”, vertelt de man. Volgens hem delen vrouwen in de kerk ondergoed met elkaar, omdat ze weinig kleding bij zich hebben.

Als kind ging hij regelmatig naar de Sint-Porphyriuskerk, nu schuilt zijn familie daar voor de bombardementen door Israël. Het contact met hen is volgens de man lastig, omdat er nauwelijks elektriciteit is om bijvoorbeeld telefoons op te laden. “Ik word bang als ik niets hoor van mijn familie. Gezinnen zijn ontheemd.”

Via allerlei wegen probeert de man vanuit Nederland hulp te bieden. “Ik probeer zoveel mogelijk geld in te zamelen, zodat ze eten, drinken, matrassen en dekens kunnen kopen.” Momenteel doneert hij zijn geld aan de getroffen mensen.

De luchtaanvallen van Israël noemt de Palestijns-christelijke man een “oorlogsmisdaad”. “Burgers en woonwijken zijn het doelwit van de bombardementen. Hele gezinnen zijn weggevaagd. Mensen hebben alles verloren.”

Het Israëlische leger meldt vrijdag dat grondtroepen de afgelopen 24 uur invallen hebben gedaan in de Gazastrook. Ook voert het land massaal luchtaanvallen uit op Gaza na de aanval van de Palestijnse beweging Hamas afgelopen zaterdag. Volgens het Israëlische leger zijn zeker 120 mensen ontvoerd door Hamas. Israël meldde eerder al dat het een grondoffensief aan het voorbereiden is.

Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn er al bijna 1800 mensen gedood in Gaza. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International meldde eerder al dat zeker 447 kinderen zijn gedood door de Israëlische bombardementen.