Tientallen mensen bijeen voor demonstratie Palestijnse steun

Bij het stadhuis in Amsterdam, de Stopera, zijn vrijdagmiddag enkele tientallen mensen bijeengekomen om steun te betuigen aan de Palestijnen. Sommigen dragen de vlag van Palestina bij zich. “Vandaag hebben we besloten samen te komen om drie redenen”, spreekt iemand de menigte toe. “Om samen te zijn. Dat is wat we nodig hebben op dit moment.” Ook willen mensen overledenen herdenken en solidariteit tonen. “We willen gerechtigheid en vrijheid. Dat zou normaal moeten zijn”, aldus de vrouw.

Anderen dragen een spandoek bij zich. “Het leven van Palestijnen doet ertoe”, staat daarop. En mensen roepen leuzen als “Palestijnen zullen vrij zijn” en “Palestina is liefde”. Sommigen dragen een witte of een rode roos bij zich.

De spreekster bedankt de gemeente Amsterdam dat de Israëlische vlag die in eerste instantie werd gehesen op het stadhuis, vervangen is door de internationale vredesvlag. Maar het feit dat eerst de Israëlische vlag was gehesen staat volgens haar “symbool” voor de reactie van het Westen.

Een 68-jarige vrouw die vanuit Den Haag naar Amsterdam is gekomen, vertelt dat ze zelf zeven keer in de Palestijnse gebieden is geweest. Ze is hier uit protest tegen “de vreselijke bezetting en belegering van Gaza”, laat ze weten. “De schuld ligt bij de internationale gemeenschap die al jaren heeft weggekeken.” Ook een 25-jarige man uit Utrecht is naar Amsterdam gekomen “om mee te leven”, vertelt hij. “Ik kom hier om Palestina te steunen”, zegt een 29-jarige man die geboren is in Egypte maar in Deventer woont. “En om Gaza te steunen.”

De bijeenkomst is geïnitieerd door een organisatie die zichzelf Palestijnse Gemeenschap Nederland (PGNL) noemt.