Crisisnoodopvang asielzoekers in Petten na de winter dicht

Een tijdelijke opvangplek voor asielzoekers in het Noord-Hollandse Petten gaat op 1 april volgend jaar dicht. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wilde dat de locatie langdurig beschikbaar zou zijn, maar dat blijkt niet mogelijk. “Daarom sluit de locatie”, meldt de gemeente Schagen, waar Petten onder valt.

Ongeveer 225 asielzoekers worden sinds oktober vorig jaar opgevangen bij een strand aan de rand van Petten, op een terrein dat vroeger van het waterschap was. Dat was toen een noodopvang van de gemeente. Het COA wilde de locatie overnemen, maar heeft daar na een berekening van de stikstofuitstoot van afgezien, meldt de gemeente. Het COA was niet bereikbaar voor commentaar.