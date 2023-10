Kabinet vraagt Kamer om plan voor accijns op e-sigaret

Nu het Europese plan tot een accijns op e-sigaretten of vapes te lang op zich laat wachten, ziet het kabinet wel wat in het zelf invoeren van zo’n accijns. Voorwaarde is wel dat de Tweede Kamer daar expliciet om vraagt: staatssecretaris Maarten van Ooijen (Preventie) benadrukt dat het kabinet is gevallen en daardoor demissionair is. Maar de Kamer heeft nog wel volle slagkracht. Hij nodigt de Kamer dan uit met een plan hiertoe te komen.

Als de Kamer zich expliciet uitspreekt, “dan kan je je demissionaire bescheidenheid en terughoudendheid laten varen”, aldus Van Ooijen in het wekelijkse vragenuurtje. Daarin stelde CDA-Kamerlid Anne Kuik dit onderwerp aan de kaak. Naar aanleiding van de antwoorden van Van Ooijen kondigde de christendemocratische politica al aan dat haar partij met een aanpassingsvoorstel zal komen om dit te regelen.

Maar ook dan zal het wel nog “best even duren” voordat de extra heffing is ingevoerd, waarschuwde de staatssecretaris. Hij wil straks “zo snel als mogelijk” aan de slag gaan met een nieuwe accijns, maar zorgvuldige invoering vraagt naar verwachting enige tijd. De kans is wel groot dat dit een snellere route is dan wachten op een besluit vanuit Brussel: dat wordt op zijn vroegst in 2025 verwacht.