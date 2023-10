Kamer houdt adem in voor ‘ravijnjaar 2026’ voor gemeenten

Politieke partijen vrezen voor een financiële ramp voor gemeenten in 2026, door velen een ‘ravijnjaar’ genoemd. Dan belanden gemeenten namelijk tussen het oude financiële systeem, dat in 2025 afloopt, en het nieuwe dat per 2027 van kracht wordt. Zij lopen hier gezamenlijk ruim 3 miljard euro door mis, waardoor hun begrotingen onder grote druk komen te staan. Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor jeugdzorg, woningbouw en armoedebeleid.

Onder meer de SP, GroenLinks/PvdA en Volt roepen demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) op snel iets te doen aan de dreigende financiële kloof. “Elk jaar trekken gemeenten weer aan de bel”, zegt SP-Kamerlid Nicole Temmink. “De minister, ooit wethouder in Rotterdam, weet als geen ander dat meer ambities waarmaken niet gaat zonder meer geld”, zegt Henk Nijboer (GroenLinks/PvdA). Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek wil weten welke mogelijkheden De Jonge ziet om het gat te dichten.

Donderdag debatteert de Kamer verder over de kwestie en komt De Jonge aan het woord. Eerder verklaarde de Tweede Kamer het onderwerp controversieel, wat inhoudt dat het huidige kabinet zich er niet meer mee bezighoudt en de zaak overlaat aan een volgende ministersploeg. VVD-Kamerlid Chris Simons wilde dan ook niet inhoudelijk ingaan op de zaak. Maar, zo zei hij, “geen taken zonder de knaken”.