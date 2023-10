Verdachte drie moorden Rotterdam onderzocht in Pieter Baan Centrum

Fouad L., de verdachte van drievoudige moord eind september in Rotterdam zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum om zijn psychische gesteldheid exact in kaart te brengen, meldt het Openbaar Ministerie. De raadkamer van de Rotterdamse rechtbank besloot dinsdag ook tot verlenging van zijn voorarrest met negentig dagen.

De 32-jarige Rotterdammer wordt verdacht van de moord op zijn 39-jarige buurvrouw Marlous en haar 14-jarige dochter Romy. Zij werden op 28 september neergeschoten in hun woning aan het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven.

Ook wordt L.verdacht van het doodschieten van Jurgen Damen (43). De huisarts en docent van het Erasmus Medisch Centrum werd op dezelfde dag neergeschoten in een leslokaal van het ziekenhuis.