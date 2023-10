Kabinet voert integriteitsaanbevelingen onvoldoende uit

Het kabinet heeft de aanbevelingen van het Europese anticorruptieorgaan GRECO om corruptie tegen te gaan en integriteit te verbeteren, onvoldoende uitgevoerd. Dat blijkt uit een verslag van GRECO dat minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hoewel minder dan de helft – zeven van de zestien – aanbevelingen naar tevredenheid zijn opgevolgd, is er wel wat verbetering: van deze adviesronde was in eerste instantie geen enkele van de aanbevelingen goed opgevolgd. Op zeven aanbevelingen is gedeeltelijk ingegrepen, twee zijn helemaal niet opgevolgd.

Het gaat om maatregelen als een integrale gedragscode en een duidelijke integriteitsstrategie voor bewindspersonen. Zo’n gedragscode is er, maar “zonder een specifiek systeem voor toezicht en sancties”. Een integriteitsbeleid voor politici ontbreekt. Om corruptie door politici tegen te gaan zijn “meer inspanningen noodzakelijk”, aldus GRECO.

Maatregelen tegen corruptie bij de nationale politie en de Koninklijke Marechaussee worden positiever beoordeeld. Bij de politie is het interne meldingsregime voor financiƫle belangen verbeterd en het toezicht hierop versterkt.

“Volgens GRECO heeft Nederland stappen gezet om de in totaal zestien aanbevelingen die zij hebben gedaan in te voeren”, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht. Dat GRECO (volgens de regels) oordeelt dat de aanbevelingen nog steeds onvoldoende zijn uitgevoerd, wordt in dat bericht niet vermeld.