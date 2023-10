ADE trapt af onder Rijksmuseum

De passage van het Rijksmuseum was woensdagavond het decor van de aftrap van het Amsterdam Dance Event (ADE). In de doorgang woonden honderden fans een optreden bij van DJ upsammy. Het festival is toe aan zijn 28e editie.

Amsterdam vormt vanaf woensdag vijf dagen en nachten lang het toneel van het elektronische muziekfestival. Tot en met zondag treden er duizenden artiesten verdeeld over tientallen podia in de hoofdstad op.

Er staan meer optredens gepland op bijzondere locaties zoals in het Stedelijk Museum, Internationaal Theater Amsterdam en zelfs vanaf Schiphol. Onder anderen Afrojack, Armin van Buuren en Cynthia Spiering treden op in de hoofdstad.

Het evenement trekt elk jaar honderdduizenden bezoekers. Vorig jaar was er op ADE een recordaantal van 450.000 bezoekers.