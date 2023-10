Palestijnse vlag geprojecteerd op Euromast in Rotterdam

In Rotterdam is de Palestijnse vlag geprojecteerd op de Euromast. Volgens een woordvoerster van de politie zit klimaatactiegroep Extinction Rebellion achter de actie. De Rotterdamse tak van die groep heeft een foto van de geprojecteerde vlag gedeeld op Instagram met daarbij de tekst “No justice no peace, free Palestine”.

De politie is onderweg naar de Euromast om in gesprek te gaan met de verantwoordelijken, zegt de woordvoerster. “We weten er in ieder geval van af en gaan onderzoeken wat de situatie precies is.”

Een woordvoerster van de gemeente Rotterdam laat weten dat de gemeente door de politie is geïnformeerd over de projectie. Er is in ieder geval geen demonstratie aangevraagd in enigerlei vorm, zegt ze, en dus ook geen toestemming verleend voor een projectie als deze.

De Euromast is overigens geen eigendom van de gemeente maar van een particuliere ondernemer. Directeur Souâd El Hamdaoui van de uitkijktoren zegt tegen de regionale omroep Rijnmond dat ze niet van tevoren op de hoogte is gesteld van de actie.

Maandag werd ook op de Domtoren in Utrecht de Palestijnse vlag geprojecteerd. Dat was het werk van Justice Now!, onderdeel van Extinction Rebellion.