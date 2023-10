Camera’s in Windpark Zeewolde om zeearenden te beschermen

Windpark Zeewolde in Flevoland gaat camera’s hangen aan een aantal van de 83 windturbines in het park om de zeearenden uit de Oostvaardersplassen te beschermen. Zodra een camera een zeearend ziet naderen gaan de turbines in de buurt automatisch uit om een ‘aanvaring’ met de bijzondere, zeer grote vogels te voorkomen. Installeren van het camerasysteem kost volgens Windpark Zeewolde “meerdere miljoenen euro’s”.

De zeearend doet het tegenwoordig weer goed in Nederland, vooral in de Biesbosch en de Oostvaardersplassen. Afgelopen voorjaar waren er tientallen nesten, waarin veel jongen groot zijn geworden. De zeearend, die zo groot wordt dat hij ook wel ‘vliegende deur’ wordt genoemd, is een beschermde soort. Nu er meer zeearenden zijn, is de kans op een dodelijke botsing tussen een vogel en een windturbine ook groter geworden. Daarom is in overleg met de provincie Flevoland besloten om de camera’s te plaatsen. Medio 2024 moet het systeem gaan werken, aldus de directie van het windpark.

De Werkgroep Zeearend Nederland is blij met de komst van de camera’s en noemt het “een voorbeeld voor andere windparken.” Naar schatting komen jaarlijks zo’n 50.000 vogels om door een botsing met een windturbine. Windparken in het hele land en op zee zoeken naar oplossingen om aanvaringen te voorkomen.