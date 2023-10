Twee aanhoudingen voor rookbommen PEC Zwolle – Go Ahead Eagles

De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rookbommen tijdens de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles vorige maand.

Het gaat om een 22-jarige man uit de gemeente Heerde en een 23-jarige man uit de gemeente Dalfsen. Beide mannen zitten vast. Het verdere onderzoek loopt nog, meldt de politie.

Tijdens het Eredivisie-duel op 17 september ontstond rook in het uitvak waar de fans van Go Ahead Eagles zich bevonden. Door de rook konden zij tijdelijk niets zien van de wedstrijd. Het vermoeden is dat de rookbommen voorafgaand aan het duel zijn geplaatst door PEC-fans en op afstand zijn bediend.