Van der Burg: EU moet, ook met oog op oorlog, investeren in Egypte

De Europese Unie moet meer investeren in Egypte nu dat wankele land ook nog een stroom Palestijnse vluchtelingen dreigt te moeten verwerken. Dat “helpt niet alleen dat land, maar ook ons”, zegt staatssecretaris Eric van der Burg na overleg donderdag met zijn EU-collega’s in Luxemburg. De EU probeert al langer afspraken te maken met Egypte over onder meer de strijd tegen illegale migratie, maar nu is volgens Van der Burg een extra inspanning nodig.

Egypte grenst aan de Gazastrook, die verder door Israël geheel is afgegrendeld en wordt bestookt sinds de aanval van Hamas bijna twee weken geleden. Het land maakt zich op voor de komst van vluchtende Palestijnen, maar zegt dat niet aan te kunnen.

Van der Burg was vlak voor de oorlog tussen Israël en Hamas uitbrak in Egypte, en ook toen al was volgens hem duidelijk dat Egypte voor de EU een “buitengewoon belangrijk land” is. De stabiliteit in Egypte of het gebrek daaraan straalt volgens de staatssecretaris uit naar de verdere zuidkust van de Middellandse Zee. En beïnvloedt dus ook hoeveel mensen in een bootje naar Europa stappen. “Dat zag je in ons overleg ook terugkomen”, zei hij over de vergadering in Luxemburg met de migratieministers van de EU-landen.

Net als met Tunesië zal de EU afspraken moeten maken met Egypte. En in het licht van de crisis in het Midden-Oosten moet de unie daar nog wat meer in steken, denkt Van der Burg.