Verdachte steekpartij Sprang-Capelle is 56-jarige Poolse man

De verdachte die zondagavond laat werd aangehouden vanwege een steekincident in het Brabantse Sprang-Capelle is een 56-jarige man van Poolse afkomst. Dat laat de politie maandagochtend weten. Ook de man en de vrouw die door de steekpartij zwaargewond raakten, zijn mogelijk Pools, maar hun identiteit is volgens de politie nog niet vastgesteld.

De slachtoffers werden zondagavond neergestoken in een woning aan de Luzerne in Sprang-Capelle. De aangehouden man is de hoofdbewoner van dat pand. Wat zijn relatie is met de slachtoffers wordt onderzocht.

De man en vrouw zijn zondagavond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekendgemaakt.