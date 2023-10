Kerk in Actie start noodhulp in Israël en Gaza

Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), start maandag met noodhulp in Israël en Gaza. In Israël wordt praktische en psychosociale hulp geboden aan onder meer vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. In Gaza wordt geprobeerd water, medische benodigdheden en psychische hulp te leveren, aldus de organisatie.

Kerk in Actie steunt namens de Nederlandse protestantse kerken hulporganisaties in 29 landen. Via een wereldwijd kerkelijk netwerk kan Kerk in Actie ook heel snel hulp bieden in elk ander land waar dat nodig is. “Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. De recente gebeurtenissen hebben dramatische gevolgen”, zo omschrijft de organisatie het besluit om nu naar Israël en Gaza te gaan. “We helpen alle slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.”

Kerk in Actie heeft een bankrekeningnummer geopend waarop bijdragen voor noodhulp overgemaakt kunnen worden.