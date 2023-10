Huishoudens in Culemborg hebben weer gas

Alle huishoudens in Culemborg hebben woensdagnacht weer gas, zegt netbeheerder Liander. Tijdens werkzaamheden aan de Parallelweg-West ontstond woensdagmiddag een groot gaslek. 3400 huishoudens en honderden bedrijven zaten daardoor de hele dag zonder gas en konden bijvoorbeeld niet verwarmen of koken.

Liander zegt ook bezig te zijn om woensdagavond bedrijven weer aan te sluiten. Bedrijven die dicht zijn, worden pas donderdagochtend aangesloten, aldus Liander.

Behalve Culemborg had ook de buurtschap Goilberdingen last van de storing. In het getroffen gebied zijn naast huishoudens en bedrijven ook meerdere zorginstellingen gevestigd. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldde eerder al dat een monteur van Liander bij de instellingen langs zou gaan om ze weer aan te sluiten.