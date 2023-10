CBS: ruim 10 miljoen mensen hebben keuze gemaakt in Donorregister

Ruim 10 miljoen mensen hebben in het Donorregister laten weten of ze orgaandonor willen worden of niet. Op 1 januari 2023 hadden 10,7 miljoen mensen hun keuze ingevuld. 4,8 miljoen van hen geven toestemming voor orgaandonatie, 4,4 miljoen mensen hebben aangegeven geen orgaandonor te willen zijn. Bijna 1,5 miljoen mensen laten die keuze over aan hun nabestaanden of iemand anders, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2020 ging de nieuwe donorwet in. Mensen die geen keuze aangeven in het Donorregister, komen daar uiteindelijk in te staan als iemand die geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. Op 1 januari 2023 hadden volgens het CBS ruim 3 miljoen mensen nog geen eigen keuze ingevuld.

Vooral jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar hebben nog niet in het Donorregister laten weten of ze orgaandonor willen zijn of niet. 38 procent van die groep heeft geen keuze ingevuld en staat daar nu geregistreerd als “geen bezwaar tegen orgaandonatie”. In de groep 25 tot 35-jarigen geldt dat voor 31 procent, becijfert het CBS. Van de volwassenen die in een ander land zijn geboren heeft bijna 40 procent geen keuze over orgaandonatie aangegeven in het Donorregister. Dat is bijna twee keer zoveel als onder personen die in Nederland zijn geboren.

De keuze om na overlijden wel of geen organen en weefsel te doneren kan op elk moment worden veranderd in het Donorregister. In een jaar tijd, tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023, wijzigden ruim tienduizend mensen hun keuze van “expliciete toestemming” in “geen toestemming”. Ruim drieduizend personen die eerst hadden aangegeven geen toestemming te geven veranderden dat en gaven “expliciete toestemming”.

De Nederlandse Transplantatie Stichting zegt dat het te vroeg is om te zeggen wat het effect van het Donorregister op de wachtlijsten is. Het ministerie van Volksgezondheid laat daar onderzoek naar doen. Dat moet eind februari of begin maart volgend jaar klaar zijn. Ongeveer 1400 mensen wachten momenteel op een nieuw orgaan. Het gaat vooral om nieren.