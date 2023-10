Van Gennip roept op: regel gesprek Israël-Hamas op werkvloer

Mensen in Nederland moeten over de oorlog tussen Israël en Hamas praten om “daarna weer met elkaar verder te kunnen”, vindt demissionair minister van Sociale Zaken Karien van Gennip. Ze nodigt werkgevers uit “om dat gesprek op de werkvloer ook te faciliteren”. Mensen hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar er moet ruimte zijn voor een gesprek vindt zij.

Weinig gebeurtenissen leveren zoveel spanning op in de samenleving als de oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden, erkent Van Gennip. “Ik denk dat dit wel een van de moeilijkste onderwerpen is.”

De bewindsvrouw krijgt “heel veel signalen” van mensen die door een “uitgesprokener achterban” onder druk worden gezet. Ook neemt antisemitisme en islamofobie toe, ziet zij. Ze hoopt vooral dat werkgevers de tijd nemen met werknemers te praten over het onderwerp. Dat betekent niet dat iedereen het ermee eens hoeft te zijn, benadrukt ze.

“Ga zitten, geef mensen de ruimte voor emoties, in respect, luister naar elkaar”, is de oproep van de bewindsvrouw. Bedrijven hoeven zelf geen standpunt in te nemen, maar het is belangrijk om ook verhalen te horen van buiten ieders eigen bubbel.

Van Gennip heeft eerder deze week de oproep al bij werkgeversorganisaties neergelegd. Dat is goed gevallen, zegt ze: bedrijven zien ook dat ze het gesprek moeten faciliteren.