Journalisten niet tevreden over toegang tot overheidsinformatie

Een meerderheid van journalisten is niet tevreden over de manier waarop de overheid toegang verleent tot informatie. Dat besluit het onderzoeksinstituut Centerdata na een enquête onder 256 journalisten over hun ervaringen met de Wet open overheid (Woo). Van de ondervraagden zegt 57 procent ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over de medewerking van de overheid bij de zoektocht naar publieke informatie.

Een veel voorkomende klacht is dat het erg lang duurt voor een verzoek wordt afgehandeld. Bij meer dan de helft van de verzoeken die de ondervraagde journalisten hadden ingediend, verstreek de wettelijke termijn om een verzoek af te handelen, zonder dat een andere termijn werd afgesproken. Een meerderheid van de journalisten ging ervan uit dat die vertragingen politiek gemotiveerd en dus opzettelijk waren.

Als een verzoek tot informatie uiteindelijk geweigerd werd, kreeg de overgrote meerderheid van de ondervraagde journalisten te horen dat “uitzonderingsgronden” daar de reden voor waren. In dergelijke gevallen wordt een deel van de informatie onleesbaar gemaakt of kan een document volledig worden geweigerd.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). De Woo heeft als doel om de overheid transparanter te maken en overheidsinformatie beter vindbaar.

De wet ging in mei vorig jaar van kracht en geldt als opvolger van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Het belangrijkste verschil tussen de twee wetten is dat de overheid volgens de Woo ook actief informatie openbaar moet maken.