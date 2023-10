Celstraf van 7 jaar en tbs voor vader die baby doodde

Een 30-jarige man uit Breda is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging, omdat hij zijn zeven maanden oude zoontje in november 2017 heeft gedood. De man zegt dat hij ineens merkte dat het kind niet meer ademde, maar volgens het gerechtshof kan die verklaring niet kloppen. Het hof acht bewezen dat de man het kind letsel heeft toegebracht toen de moeder van de baby even niet thuis was. Hij moet haar 25.000 euro schadevergoeding betalen.

De vader belde het alarmnummer in de nacht van 17 op 18 november. Hij zei dat zijn zoontje niet meer ademde, wit zag en geen tekenen van leven vertoonde. Ook had het kind een verwonding in de mond. Hulpdiensten probeerden de baby te helpen, maar het kind overleed een dag later in het ziekenhuis. Volgens artsen had het jongetje zwaar hersenletsel als gevolg van heftig schudden en mogelijk nog ander geweld.

Uit onderzoek bleek dat de moeder van het kind in de avond boodschappen had gedaan. Toen zij thuis kwam, merkte ze dat het kind zwaar ademde, terwijl de baby daarvoor een gezonde indruk maakte. Volgens het hof kan het niet anders dan dat de vader dat had veroorzaakt. De Bredanaar ontkent dat en ging in hoger beroep tegen de celstraf van 7,5 jaar die de rechtbank hem eerder oplegde. Ook het Openbaar Ministerie stelde beroep in, omdat de rechtbank geen tbs had opgelegd, terwijl de man volgens het OM veel agressie vertoont en er een kans op herhaling is.

Het hof is dat met het OM eens en heeft de vader nu naast celstraf ook tbs met dwangverpleging opgelegd, hoewel hij niet mee wilde werken aan psychische onderzoeken. Volgens het hof heeft de man uit Breda een gebrekkige ontwikkeling en een stoornis van de geestesvermogens. Hij was ook al eerder veroordeeld voor onder andere mishandeling. Zijn gevangenisstraf valt iets lager uit dan die van de rechtbank, omdat de zaak zolang heeft voortgeduurd.