Schade door explosie bij woning in Amersfoort, geen gewonden

De voorzijde van een woning in Amersfoort is in de nacht van dinsdag op woensdag flink beschadigd geraakt door een explosie. Die vond rond 01.15 uur plaats aan het Tristanpad.

De bewoners werden volgens de politie opgeschrikt door een harde ontploffing. Er is niemand gewond geraakt. Het eerste onderzoek wijst uit dat vermoedelijk zwaar vuurwerk door een raam van de woning is gegooid. “De bewoners zijn ontzettend geschrokken”, aldus de politie.

Iemand in donkere kleding is na het incident weggerend. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden.