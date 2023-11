Inspecties: situatie in aanmeldcentrum Ter Apel ‘uiterst kritisch’

De inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd maken zich grote zorgen over de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Zij noemen de situatie “uiterst kritisch” en roepen alle bestuurslagen, van gemeenten tot het Rijk, in een brief op het COA te helpen voor betere opvang te zorgen.

In Ter Apel verblijven momenteel veel meer mensen dan waarvoor ruimte is. Met name voor alleenstaande minderjarigen zijn “structureel te weinig plekken” beschikbaar. “Het risico op buiten slapen wordt met de dag groter”, waarschuwt inspecteur-generaal Esther de Kleuver van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Ook de gezondheidszorg in het aanmeldcentrum schiet tekort. Asielzoekers moeten te lang wachten op een medische intake of tuberculose-screening.

“Er moet snel perspectief zijn op opvang die leefbaar en veilig is”, zegt De Kleuver. “En die tegelijkertijd voor de betrokken COA-medewerkers ook veilig uitvoerbaar is.” De huidige druk op de asielopvang heeft volgens de inspecties “ernstige gevolgen voor de leefbaarheid en de veiligheid van bewoners en medewerkers”.