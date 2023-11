ANWB: met name in de Randstad minder files dan gebruikelijk

Veel mensen lijken het advies te hebben opgevolgd om donderdag als het even kan thuis te werken. Zeker in de Randstad staan er aan het einde van de middag ondanks het slechte weer minder files dan gebruikelijk, zegt een woordvoerder van de ANWB. De donderdag kent doorgaans de drukste avondspits van de week.

De ANWB gaf woensdag het advies af om thuis te werken. “Achteraf was dat toch wel nodig geweest, omdat daarna nog code oranje is afgegeven”, aldus de zegsman. Dat veel mensen er gehoor aan hebben gegeven, neemt volgens hem niet weg dat de storm op sommige wegen wel voor problemen zorgt, zoals de A12, waar bomen zijn omgewaaid en ook een vrachtwagen is gekanteld.