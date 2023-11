KNMI beëindigt code oranje voor Zeeland

Het KNMI heeft code oranje voor Zeeland wegens storm Ciarán donderdag aan het eind van de middag opgeheven. Code oranje geldt nog wel voor Noord- en Zuid-Holland, het Waddengebied en het IJsselmeer. Voor de rest van Nederland geldt nu code geel, aldus het weerinstituut.

In de gebieden met code oranje kunnen zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur voorkomen. De wind waait uit zuidelijke richting. Er kan schade en gevaar ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen, aldus het KNMI. In Noord-Holland kan het donderdagavond ook nog heel hard gaan regenen. Daarvoor geldt code geel, aldus het KNMI, dat waarschuwt dat het verkeer en buitenactiviteiten hinder van de aanhoudende regen kunnen ondervinden.

In de rest van het land waait het ook nog hard, maar in de loop van de avond zal de windkracht afnemen. Zware windstoten zullen landinwaarts geleidelijk verdwijnen. In het kustgebied zijn zware windstoten tot vrijdagochtend mogelijk.